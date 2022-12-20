Белгород, 20 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате нарушено электроснабжение. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил 20 декабря в своём телеграм-канале.

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«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший», — написал Гладков.

По словам губернатора, пострадавший мужчина получил переломы руки, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Нарушено электроснабжение города, без света осталась треть жителей. Снаряды, выпущенные ВСУ, попали в склады в промышленной зоне. На место выехали оперативные и аварийные бригады.

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