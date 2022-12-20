Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с ожидаемой в Петербургском регионе сложной погодной ситуацией составило штормовое предупреждение. Об этом сообщил 20 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

По данным управления, 21 декабря с середины ночи и в первой половине дня в западных районах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, а во второй половине дня — в центральных и восточных районах Ленинградской области ожидается очень сильный гололёд и ледяной дождь.

«Будьте внимательны и осторожны завтра при передвижении по тротуарам. Сегодня уже было очень скользко», — добавил Колесов.

Напомним, на фоне морозной погоды к Петербургу и Ленобласти приближается тёплый фронт от циклона Franziska. Это приведет к резкому потеплению в ночь на 21 декабря, с выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, а затем и обычного дождя.