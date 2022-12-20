Москва, 20 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Вопрос утечек персональных данных критичный, предлагаются меры борьбы с утечками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.

duma.gov.ru Максут Шадаев

«Предлагаем поддержать поправки в Уголовный кодекс, которые вводят уголовную ответственность для тех, кто крадет персональные данные, кто распространяет — до 10 лет лишения свободы», — рассказал Шадаев.

Также предлагаются оборотные штрафы для компаний-нарушителей.

«Мы предлагаем оборотные штрафы. При этом мы предлагаем все-таки дополнительно в качестве смягчающих обстоятельств рассматривать несколько механизмов», — рассказал министр.

Речь идет о компенсации 2/3 пострадавших, а также доказательства инвестиций в средства защиты.

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