Москва, 20 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бойцам Росгвардии, которых ранее обвинили в гибели хулигана. Об этом сообщает MK. RU.

Rosgvard.ru Росгвардия

Двум бойцам Росгвардии было предъявлено обвинении в превышении служебных полномочий.

Известно, что в июле 2022 года 33-летний мужчина посетил медицинское учреждение с жалобами. Врач диагностировал у него сросшийся перелом ключицы и отправил его домой, однако пациент начал добиваться госпитализации. Получив отказ из-за отсутствия оснований для лечения в стационаре и необходимых документов, мужчина начал вести себя неадекватно. Прибывшие на место представители органов правопорядка попытались утихомирить дебошира, который бился головой о стену и пол, крича: «Помогите, убивают». В конечном итоге мужчина скончался в психбольнице, куда был доставлен после отдела полиции. Согласно экспертизе, мужчина умер от передозировки наркотиков.

Родные не смогли смириться со смертью мужчины и обвинили росгвардейцев в превышении полномочий, утверждая, что правоохранители лишили его возможности дышать, а также долгое время не снимали наручники из-за потери ключа.

Солнцевский суд Москвы приговорил бойцов к трем годам лишения свободы, однако судья суда апелляционной инстанции сочла, что росгвардейцы действовали строго в рамках закона. Их освободили из-под стражи в зале суда.