Лондон, 20 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Цена газа в Европе во время торгов впервые с 17 ноября опустилась ниже 1100 долларов за одну тысячу куб. метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Общее падение цены с начала дня превысило семь процентов.

Так, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1098 долларов за одну тысячу куб. метров, или 100,21 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Совете ЕС согласовали временный механизм по установлению лимита цен на газ.

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Об этом: В ЕС согласовали механизм установления временных лимитов цены на газ