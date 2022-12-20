Минск, 20 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. У Москвы и Минска не осталось нерешенных вопросов, заявил 20 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

«Нерешенных вопросов у Беларуси и России не осталось», — цитирует его пресс-служба белорусского правительства в телеграм-канале.

По его словам, для Минска было очень важной задачей «переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств и в первую очередь РФ».

«И в большой степени это нам удалось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко заявил, что руководство Белоруссии нашло понимание у Кремля по вопросу реструктуризации белорусских финансовых обязательств.

Также он рассказал, как формировалась цена на российский газ для Белоруссии.

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