Головченко: у Москвы и Минска не осталось нерешенных вопросов
Премьер Белоруссии заявил, что у Москвы и Минска не осталось нерешенных вопросов
Минск, 20 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. У Москвы и Минска не осталось нерешенных вопросов, заявил 20 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Официальный сайт правительства России
Роман Головченко
«Нерешенных вопросов у Беларуси и России не осталось», — цитирует его пресс-служба белорусского правительства в телеграм-канале.
По его словам, для Минска было очень важной задачей «переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств и в первую очередь РФ».
«И в большой степени это нам удалось», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко заявил, что руководство Белоруссии нашло понимание у Кремля по вопросу реструктуризации белорусских финансовых обязательств.
Также он рассказал, как формировалась цена на российский газ для Белоруссии.
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