Москва, 20 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Россия является одной из стран с лучшими в мире условиями для ведения IT-бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM it

«С точки зрения юрисдикции Россия, наверное, является одной из самых благоприятных для ведения бизнеса (в сфере информационных технологий», — заявил Шадаев.

IT-компании находятся в зоне особого внимания правительства и Госдумы, отметил министр.

Он обратил внимание на особые налоговые условия — 0% налог на прибыль вместо 20%, а также льготы по страховым взносам.