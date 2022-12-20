Москва, 20 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В России в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа (почти 70%), сообщает 20 декабря Роспотребнадзор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

Самым распространённым из вирусов является свиной грипп А (H1N1)-2009, циркулирующий уже в 86 регионах России, уточняют в ведомстве.

Доминирующими из числа других респираторных вирусов не гриппозной этиологии стали РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, на территории России на 50-й неделе 2022 года сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил около 16%.