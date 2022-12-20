Москва, 20 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. «Транснефть» планирует нарастить мощность портов в Балтийском море до 52 млн тонн. Об этом 20 декабря заявил глава компании Николай Токарев в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM «Транснефть»

«Знаем, как это делать. Работы эти предусмотрены. В ближайшее время — год-два, скорее всего — эта перспектива будет реализована», — сказал Токарев.

Он добавил, что дальневосточный порт Козьмино сегодня полностью загружен. Объём перевалки увеличен на 12 млн тонн — с проектной мощности в 30 млн тонн до 42 млн тонн.