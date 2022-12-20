Минск, 20 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии нашло понимание у Кремля по вопросу реструктуризации белорусских финансовых обязательств. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя итоги переговоров глав Белоруссии и России, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Он рассказал, что в Белоруссии услышали от глав государств солидарную позицию по всем вопросам.

«Россия оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — заявил премьер-министр Белоруссии, добавив, что в таких условиях имеется возможность поддержать экономику Белоруссии.

Головченко подчеркнул, что в отношениях Москвы и Минска не осталось ни одной темы по результатам переговоров глав государств, по которым бы не были найдены решения.

«У меня нет ощущения, что президенты о чем-то не договорились или правительства не знают, как реализовывать ту или иную договоренность. И это кардинально отличает вчерашнюю встречу от проходящих три-пять лет назад», — добавил он.