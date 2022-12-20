Москва, 20 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Бизнесмена Григорий Блажко приговорён к 3,5 года лишения свободы за мошенничество при поставке компьютеров Министерству внутренних дел РФ. Об этом 20 декабря сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Блажко будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также он оштрафован на 500 тыс. рублей. Осуждённый свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре.

В 2020 году компания Блажко «123 Солюшен» выиграла тендер на поставку 30 тыс. компьютеров для МВД. Одним из условий ведомства было то, что техника должна быть российского производства.

Поставщик не выполнил это требование. При этом компьютеры не были сертифицированы для работы в российских госорганах. Ущерб от обмана оценивается в 1 млрд руб.