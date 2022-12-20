Москва, 20 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. По инициативе конкурсного управляющего лопнувшего шесть лет назад банка «Миръ» арбитраж Москвы признал банкротом бывшего и. о главы правления этой же кредитно-финансовой организации Георгия Зарембу. В отношении должника ввели последний этап в процедуре несостоятельности — реализацию активов. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела 20 декабря 2022 года появилась запись судьи Лариной — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Детали пока не сообщались, сам вердикт к ознакомлению ещё не доступен.

Ранее финансового управляющего для бывшего банкира предложили выбрать из ассоциации СОАУ «Меркурий».

На сегодня в ЕГРЮЛ за должником активов не числится. Ранее он владел долей в ООО «Ресторан Дубай» и ряде коммерческих компаний, в том числе строительной сферы.

Напомним, по решению ЦБ РФ банк лишился лицензии в декабре 2016 года, когда входил в топ-400 по размеру активов. Среди претензий, которые предъявлял регулятор, были в том числе сомнительные транзитные операции.

Прошлая попытка конкурсного управляющего банка обанкротить Зарембу была предпринята в период действия моратория.