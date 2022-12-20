Вашингтон, 20 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. США больше не могут навязывать остальному миру свою гегемонию, а конфликт на Украине оборачивается против Вашингтона. Об этом 20 декабря заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на канале в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию», — сказал Макгрегор.

По его словам, остальной мир этого не хочет, а американцам самим это не нужно.

Он добавил, что конфликт России с Украиной ускорит процесс обрушения американской гегемонии. Тем не менее элита США отчаянно пытается втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой.

Кроме того, Макгрегор указал на то, что США практически разорены в финансовом плане, поскольку у них уже более $30 трлн государственного долга. Это делает США похожими на Британию в 1947 году, когда у неё соотношение госдолга к ВВП составляло 240%.