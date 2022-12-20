Пекин, 20 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В МИД Китая призвали страны, имеющие дружественные отношения с Тайванем, следовать историческим тенденциям в международных отношениях. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По её словам, попытки Тайваня использовать «страны-союзники» для политических манипуляций обречены. Комментируя возможную встречу стран-союзниц Тайваня, которая может состояться в марте 2023 года, представитель МИД подчеркнула, что эти страны должны признавать международные факты и принимать решения в соответствии с историческими тенденциями.

В настоящее время Тайвань поддерживает дипломатические связи с 13 государствами в Латинской Америке, Океании и Африке, а также с Ватиканом. Однако со временем список этих стран начал сокращаться. В декабре 2021 года власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических связей с Тайванем.

Напомним, что Пекин считает Тайвань одной из китайских провинций и предостерегает другие государства от развития связей с Тайбэем.