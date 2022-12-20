Москва, 20 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Компания «Транснефть» приняла в систему нефти на 4,5% больше, чем с января по ноябрь 2021 года. Об этом 20 декабря заявил глава нефтепроводной компании Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM «Транснефть»

По его словам, несмотря на все проблемы и вызовы с которыми столкнулась компания, в целом объем нефти, который был принят в систему «Транснефть» на 4,5% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.

Токарев уточнил, что если говорить об экспорте нефти, то это он увеличился на 20% в сравнении с прошлым годом, при этом морем было отгружено на 25% больше, чем в прошлом году.