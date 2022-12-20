Москва, 20 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о сборе биометрических данных, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Глаз

«По сути редакция во втором чтении — это кардинально переработанный документ», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»), отметив, что учтены предложения РПЦ и Совета по правам человека (СПЧ).

Прежде всего, закреплен запрет на принудительный сбор биометрии, предполагается также ответственность за подобное принуждение.

Вводится запрет на любую дискриминацию людей, отказывающихся предоставлять свои биометрические данные.

Закрепляется порядок отказа гражданина от сдачи биометрии. Сделать это можно будет в письменной форме через любое отделение МФЦ. Также гражданин сможет отозвать в любой момент ранее данное согласие на обработку биометрии. Такие же действия могут быть совершены родителями в отношении детей. Следить за разрешениями и запретами на использование персональных данных, в том числе биометрическими, станет возможным через портал «Госуслуги».

Определено, что под биометрией, которая хранится в базе, понимается изображение лица и образец голоса. Вводится запрет на сбор геномной информации. Отпечатки пальцев к биометрическим данным не относятся.

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Уже в России собрано порядка 70 млн биометрических данных, большая их часть находится в обороте коммерческих компаний — банков, операторов связи.