Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Необычно высокая доля детей среди заболевших гриппом и госпитализированных в текущем эпидемическом сезоне в России вызвана тем, что во время пандемии коронавирусной инфекции грипп временно отступил, и подросли дети, которые в своей жизни еще не сталкивались с вирусом гриппа. Сейчас эта «встреча» происходит, что приводит к росту заболеваемости среди детского населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 декабря заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Елена Дондурей.

Пименов Юрий Иванович. У постели больного ребенка. 1946

«Мы пережили пандемию, когда коронавирусная инфекция серьезно вытеснила из циркуляции другие респираторные вирусы, и у нас создалась прослойка детского населения, которая оказалась не иммунной к большому числу респираторных возбудителей, как вирусных, так и бактериальных. Соответственно, мы сейчас отдаём своеобразный «долг», и наши дети дети, не болевшие в течение последних двух лет респираторными инфекциями, не накопили иммунитет, и сейчас должны переболеть те, кто не имеет иммунитета», — сказала Елена Дондурей.

В свою очередь заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Владимир Тимченко подтвердил, что во время пандемии коронавируса из-за принятых антиэпидемических мер произошло снижение контакта, в том числе детей, с различными патогенами. Поэтому несколько лет с вирусом гриппа организм человека почти не сталкивался. При этом многие за это время в той или иной форме переболели COVID-19, что не способствовало укреплению здоровья.

«Попав в циркуляцию, пандемический штамм вируса гриппа обусловил рост заболеваемости на фоне того, что иммунитет снижен в результате, в том числе, перенесенной коронавирусной инфекции, даже в бессимптомной форме», — пояснил Тимченко.

По данным комздрава, в Петербурге дополнительно развернуто 190 коек для госпитализации детей с гриппом и ОРВИ, есть и необходимый резерв коек, которые можно перепрофилировать в случае необходимости. Тяжелые случаи болезни среди детей чаще всего обусловлены развитием бактериальной пневмонии.

Добавим, по данным Роспотребнадзора, на детей приходится примерно половина госпитализированных в Петербурге с острыми респираторными инфекциями. В надзорном ведомстве выразили надежду, что предстоящие зимние каникулы остановят развитие эпидемии гриппа и ОРВИ, и заболеваемость пойдет на спад.