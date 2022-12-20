Берлин, 20 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Германия увеличила зависимость от китайского телекоммуникационного оборудования. Об этом 20 декабря пишет Der Spiegel со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Strand Consult.

Kārlis Dambrāns Huawei

Согласно опубликованным данным, доля оборудования китайской компании Huawei в немецкой сети 5G составляет 59%, а сети 4G — 57%. Авторы публикации отметили, что другие страны Европы отказались от оборудования китайской компании из-за опасений по поводу кражи данных или причинения возможного вреда инфраструктуре.

В консалтинговой фирме акцентировали внимание на том, что в Берлине не воспринимают всерьез риски безопасности, исходящие со стороны Китая. Аналитики также сравнивают нынешнюю ситуацию со строительством «Северного потока — 2», когда власти также игнорировали критику и предупреждения от противников проекта.

Между тем в Huawei не раз сообщили о том, что устройства компании не несут какой-либо угрозы безопасности. По их мнению, США выдвинули свои обвинения из зависти и неспособности конкурировать с Huawei.