Spiegel: Германия увеличила зависимость от оборудования Huawei
Берлин, 20 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Германия увеличила зависимость от китайского телекоммуникационного оборудования. Об этом 20 декабря пишет Der Spiegel со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Strand Consult.
Согласно опубликованным данным, доля оборудования китайской компании Huawei в немецкой сети 5G составляет 59%, а сети 4G — 57%. Авторы публикации отметили, что другие страны Европы отказались от оборудования китайской компании из-за опасений по поводу кражи данных или причинения возможного вреда инфраструктуре.
В консалтинговой фирме акцентировали внимание на том, что в Берлине не воспринимают всерьез риски безопасности, исходящие со стороны Китая. Аналитики также сравнивают нынешнюю ситуацию со строительством «Северного потока — 2», когда власти также игнорировали критику и предупреждения от противников проекта.
Между тем в Huawei не раз сообщили о том, что устройства компании не несут какой-либо угрозы безопасности. По их мнению, США выдвинули свои обвинения из зависти и неспособности конкурировать с Huawei.