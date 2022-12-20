Минск, 20 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Формирование цены на российский газ для Белоруссии основывается на белорусском предложении, цена на газ впервые будет зафиксирована на три года. Об этом 20 декабря сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня», ссылаясь на премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Головченко прокомментировал журналистам состоявшиеся 19 декабря переговоры главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Коммерческая цена, которая сформирована и о которой договорились президенты, она базируется на белорусском предложении», — приводит издание слова премьер-министра Белоруссии.

По его словам, коммерческие соглашения на поставку природного газа в Белоруссию соответствующие министерства подпишут в ближайшее время.

«И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — добавил он, отметив, что руководство Белоруссии в макроэкономических расчетах сможет исходить из конкретной цифры.

«Но цена не является краеугольным камнем», — сообщил Головченко.