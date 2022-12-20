Вашингтон, 20 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стремление комитета палаты представителей добиться его судебного преследования ещё больше сплачивает американцев вокруг него. Об этом 20 декабря сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Эти ребята не понимают, что, когда они гонятся за мной, люди, любящие свободу, сплачиваются вокруг меня. То, что меня не убивает, делает меня сильнее», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что демократы хотят помешать ему баллотироваться в президенты. По его словам, судебное преследование является предвзятой попыткой вывести его и Республиканскую партию из игры.

Ранее комитет палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года рекомендовал министерству юстиции привлечь Трампа к ответственности. Его обвинили в подстрекательстве к восстанию, заговоре и воспрепятствовании официальному разбирательству.