Москва, 20 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Известный российский певец Николай Басков чувствует себя «лучше». Об этом сообщила российская исполнительница Лариса Долина в разговоре с изданием Teleprogramma. pro.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

По её словам, Басков идет на поправку.

«Поёт. Мы с ним снимались на «Песне года», — сообщила певица.

Ранее певец рассказал о проблеме со связками на ноге, а также операции. Он объяснил, что появившийся отёк лица связан с воспалительным процессом, добавив, что в настоящее время он чувствует себя «совершенно нормально».