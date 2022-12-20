Москва, 20 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Москве в новогоднюю ночь, согласно закону «О тишине», запрещено запускать фейерверки. Об этом 20 декабря сообщил замначальника главного управления МЧС РФ по столице Александр Бобров.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе «О тишине», — сказал он журналистам.

Кроме того, власти города не планируют запускать в праздники высотные фейерверки, уточнил Бобров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу России украсят и сделают ярче к празднованию Нового года, однако массовых мероприятий в городе не планируется. За формат празднования Нового года проголосовали около 300 тысяч человек.

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