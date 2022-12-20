Киев, 20 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Котельные в Киеве начали отключать из-за дефицита электроэнергии, сообщил 20 декабря глава городской военной администрации Сергей Попко.

Александр Хвостенко-Хвостов. Киев зимой. Площадь Богдана Хмельницкого. 1954

Он отметил, что из-за перебоев с электроэнергией происходит вынужденное отключение котельных, которые обслуживают около 5% населения Киева. Их включают по очереди. Столица Украины, как и остальные регионы, получает энергию в ограниченном объёме.

«Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений», — цитирует Попко пресс-служба военной администрации.

Коммунальные службы и ремонтные бригады работают в Киеве в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил об острой нехватке электроэнергии в городе.

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