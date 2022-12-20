Бишкек, 20 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Киргизии зафиксировали увеличение объёма торговли с Россией. Об этом сообщил спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Данное заявление он сделал 20 декабря в ходе встречи с послом РФ в Бишкеке Николаем Удовиченко.

Согласно опубликованным данным, с января по сентябрь товарооборот между Кыргызстаном и Россией составил 2,23 млрд, что на 36,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спикер парламента Кыргызстана отметил, что это не предел, добавив, что Бишкек намерен и дальше укреплять экономические связи с Москвой. По его словам, Киргизия заинтересована во всестороннем развитии стратегического партнерства с Россией.

В свою очередь, посол России отметил, что стороны уделяют внимание сотрудничеству в сфере экономики, медицины, культуры, рассказав об увеличении туристического потока и разработке совместных проектов в сфере образования.