Горловка, ДНР, 20 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) открыли трассу Горловка — Ясиноватая, по которой было ограничено движение из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом 20 декабря сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Александр Погожев ИА REGNUM Знак на пути в Ясиноватую

«Трасса Горловка — Ясиноватая открыта для движения», — написал Приходько в Telegram-канале.

По трассе Горловка — Ясиноватая ежедневно проходят десятки единиц гражданского автотранспорта и маршрутных автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 декабря в ДНР сообщили, что за сутки киевские вооруженные формирования 28 раз подвергли обстрелам территорию республики.