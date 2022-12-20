Москва, 20 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Курс евро на Московской бирже превысил 74 рубля впервые с 11 мая 2022 года. Об этом 20 декабря свидетельствуют данные торгов.

ИА REGNUM Евро

При этом курс доллара на Московской бирже превысил 69 рублей. Согласно данным на 10:10 мск, доллар увеличивался на 2,26%, до 69,25 руб., евро рос на 3,92%, до 74,005 руб.

Согласно данным на 10:38 мск, курс доллара увеличивался до 69,29 руб. (плюс 2,32%). Евро показал рост и находился на отметке 73,59 руб. (плюс 2,02%).

Таким образом обе валюты обновили максимумы с 11 мая 2022 года.

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