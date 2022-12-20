Вашингтон, 20 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Внесенный в Конгресс США проект бюджета на 2023 год включает положение о запрете на использование американскими госслужащими китайской социальной сети TikTok, сообщает Reuters.

TikTok

Отмечается, что меры будут распространяться только на служащих федеральных ведомств США и не затронут пользующихся соцсетью граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что социальная сеть TikTok может представлять реальную угрозу национальной безопасности США.

В ряде штатов США по соображениям безопасности государственным структурам уже запретили использовать приложение TikTok.

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