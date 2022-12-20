Москва, 20 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Москве 15-летний школьник, ученик девятого класса избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос. Об этом 20 декабря сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошёл 19 декабря. По словам 28-летнего учителя, между ним и школьником случился конфликт. После того как педагог сделал ученику замечание, тот разозлился и набросился на него с кулаками.

В результате преподавателя отвезли в больницу. У него диагностированы перелом носа и костей кисти и многочисленные ушибы. Сотрудники полиции будут разбираться в случившемся.