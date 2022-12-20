Гонконг, Китай, 20 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Самолет американской авиакомпании United Airlines, выполняющий рейс из Гонконга на остров Гуам, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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Согласно опубликованным данным, воздушное судно запросило экстренную посадку практически сразу после вылета.

По предварительным данным, самолет совершил посадку из-за попадания птицы в один из двигателей.

Для тушения возгорания в авиагавань было направлено пять пожарных машин. Пострадавших среди пассажиров или членов экипажа нет.