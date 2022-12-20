Законопроект о втором этапе инвестквот прошел II чтение Госдумы
Госдума сохранила «историческую квоту» для малого и среднего бизнеса
Москва, 20 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о втором этапе инвестиционных квот на вылов биоресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Правительственный законопроект был доработан ко второму чтению.
Для доработки инициативы была создана согласительная комиссия, в состав которой вошли депутаты, сенаторы, представители Счетной палаты, рыбопромысловых регионов. Согласительная комиссия смогла выработать сбалансированное решение по доработке законопроекта, однако в таблицу поправок ко второму чтению внесена лишь часть из них.
«Мы сегодня в принципе выходим на решение максимально сбалансированное», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Правительство России получает право устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен лицу (группе лиц) по результатам аукционов.
Исключаются нормы, предусматривающие механизм инвестиционных квот в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных.
При этом пользователи квот на крабов будут обязаны не только осуществить строительство судна, но и обеспечить регистрацию прав на него и введение его в эксплуатацию — по аналогии с требованиями в рамках инвестиционных квот в отношении рыбы.
Пользователи квот на рыбу будут обязаны зарегистрироваться в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена инвестиционная квота добычи (вылова).
В законопроект вошла норма о предельном размере доли квоты у одного пользователя для исключения монополизации добычи отдельных видов водных биоресурсов и крабов.
Кроме того, еще одна поправка включает в договор на инвестиционные квоты в отношении рыбы особое условие: ежегодно производить на построенном заводе рыбную продукцию в объеме эквивалентном 60% объема квот пользователей.
Вместе с тем вводится механизм сохранения так называемой «исторической квоты» в отношении рыбы и крабов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом вводится такой критерий, как наличие компании в реестре МСП.
К третьему чтению планируется подготовить расширенный проект постановления. Госдума возьмет реализацию закона на контроль.
«Предлагается включить норму, в соответствии с которой мы будем раз в полгода мониторить реализацию закона с позиции именно строительства судов», — рассказал Володин.