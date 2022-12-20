Москва, 20 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о втором этапе инвестиционных квот на вылов биоресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Правительственный законопроект был доработан ко второму чтению.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Для доработки инициативы была создана согласительная комиссия, в состав которой вошли депутаты, сенаторы, представители Счетной палаты, рыбопромысловых регионов. Согласительная комиссия смогла выработать сбалансированное решение по доработке законопроекта, однако в таблицу поправок ко второму чтению внесена лишь часть из них.

«Мы сегодня в принципе выходим на решение максимально сбалансированное», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство России получает право устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен лицу (группе лиц) по результатам аукционов.

Исключаются нормы, предусматривающие механизм инвестиционных квот в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных.

При этом пользователи квот на крабов будут обязаны не только осуществить строительство судна, но и обеспечить регистрацию прав на него и введение его в эксплуатацию — по аналогии с требованиями в рамках инвестиционных квот в отношении рыбы.

Пользователи квот на рыбу будут обязаны зарегистрироваться в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена инвестиционная квота добычи (вылова).

В законопроект вошла норма о предельном размере доли квоты у одного пользователя для исключения монополизации добычи отдельных видов водных биоресурсов и крабов.

Кроме того, еще одна поправка включает в договор на инвестиционные квоты в отношении рыбы особое условие: ежегодно производить на построенном заводе рыбную продукцию в объеме эквивалентном 60% объема квот пользователей.

Вместе с тем вводится механизм сохранения так называемой «исторической квоты» в отношении рыбы и крабов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом вводится такой критерий, как наличие компании в реестре МСП.

К третьему чтению планируется подготовить расширенный проект постановления. Госдума возьмет реализацию закона на контроль.

«Предлагается включить норму, в соответствии с которой мы будем раз в полгода мониторить реализацию закона с позиции именно строительства судов», — рассказал Володин.