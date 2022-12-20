Братск, Иркутская область, 20 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В городе Братске Иркутской области мужчина сгорел в заблокированном микроавтобусе Nissan Serena. Об этом 20 декабря сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

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Пожар произошёл в ночь на 20 декабря. О возгорании сообщили очевидцы.

По информации спасателей, мужчина не смог выбраться из машины, поскольку она была технически неисправна. По этой же причине она загорелась.