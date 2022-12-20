Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди совокупного населения Петербурга превысила эпидемический порог на 113%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 104,4%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 20 декабря начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«Увеличение мы видим абсолютно во всех возрастных группах, как взрослое, так и детское население», — отметила Катаева.

В структуре заболеваемости гриппом 92% приходится на возбудителя гриппа A (H1N1) — так называемый свиной грипп. Среди клинических проявлений у заболевших превалирует клиника ОРВИ — рост за неделю на 20%, а также бессимптомные случаи — рост на 23%.

Остается сложной и ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19. «Мы также находимся в росте. На 50-й календарной неделе заболеваемость увеличилась, по отношению к 49-й неделе, практически на 20%», — сообщила Катаева.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в Петербурге отправлены домой на карантин порядка 500 школьных классов.

Напомним, в комздраве Петербурга ожидают, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продлится как минимум до Нового года, после чего наметится спад.