Лондон, 20 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Несмотря на западные санкции, предметы роскоши по-прежнему доставляют из-за границы в Россию, они остаются доступными для самых богатых жителей страны. Об этом 20 декабря пишет France Inter.

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По словам представителей модных домов, они бессильны перед многочисленными способами обойти санкции. Вот и в 2022 году Дед Мороз вновь положит под елки богатых жителей России мешки с подарками от больших европейских модных домов.

Отмечается, что хотя на улицах центра Москвы на дверях магазинов Louis Vuitton, Fendi, Chanel, Dior висят таблички с надписью «закрыты по техническим причинам», в двух шагах, в московском универмаге, стеллажи забиты санкционными товарами, а в интернете многие российские сайты предлагают модели больших модных домов.

«Роскошь всегда доступна для тех, кто этого хочет. Просто сейчас намного больше сложностей, связанных с логистикой. Но на самом деле найти можно абсолютно все», — приводит издание слова консультанта, специализирующегося в этом секторе Станиславы Нажмитдиновой.

Она не считает, что все крупные модные дома с большой энергией ведут борьбу с параллельным импортом, который позволяет рынку в России держаться на плаву. Консультант считает, что у брендов, несмотря на политическую позицию, есть свои коммерческие интересы, и Россия остается очень интересным рынком.

«Мои коллеги в Турции получают много запросов на представительство от европейских брендов. Некий итальянский бренд не хочет поставлять в Россию напрямую, поэтому они договариваются с турецкими компаниями. Они поставляют туркам, а турки поставляют нам. Это так работает», — сообщила она.