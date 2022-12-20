Вашингтон, 20 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. На фоне конфликта на территории Украины и «нарастающих» угроз со стороны России и Китая политические партии США выступают за увеличение американских мощностей по производству оружия. Об этом пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В ближайшее время в США должен быть утвержден военный бюджет страны, который, по предварительным данным, достигнет $858 млрд, что на $45 млрд больше, чем запросил президент Джо Байден.

По данным Центра стратегических и бюджетных оценок, в случае утверждения бюджета на этом уровне среднегодовые темпы роста бюджета составят 4,3% в ближайшие два года. В период с 2015 по 2021 год темпы роста составляли менее 1%.

Согласно опубликованным данным, расходы на новые ракеты для армии вырастут на 55%, а расходы на вооружение для ВМС — на 47%.

На прошлой неделе советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что конфликт на Украине выявил недостатки военно-промышленной базы США, которые необходимо устранить. О подчеркнул, что это необходимо сделать для того, чтобы «иметь возможность поддерживать Украину и справляться с непредвиденными обстоятельствами в других частях мира».