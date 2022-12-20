Москва, 20 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В России издадут педагогическую энциклопедию с практиками и методиками гражданско-патриотического воспитания. Об этом 20 декабря сообщила замдиректора департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки РФ Анна Гуреева.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

«Будет издан научный труд, это будет живая педагогическая энциклопедия, которая объединит в себе все наработки и практики в научно-педагогическом плане», — сказала Гуреева.

Она добавила, что энциклопедия будет доступна как в онлайн-версии, так и тем, кто получит её в печатном варианте.