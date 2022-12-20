Москва, 20 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Американский экипаж МКС протянул руку помощи в ситуации с «Союзом МС-22», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе сеанса связи с российскими космонавтами.

NASA Союз МС-22

Борисов попросил российский экипаж поблагодарить американских астронавтов.

«Они проявили себя достойно, протянули руку помощи, но я надеюсь, что мы и сами справимся», — сказал глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на борту космической станции произошел инцидент — оказалась поврежденной обшивка приборно-агрегатного отсека. Запланированные работы в открытом космосе были отменены.

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