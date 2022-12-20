Лондон, 20 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Россия должна лишиться способности к перегруппировке и дальнейшей возможности пополнять запасы вооружений, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите лидеров стран Северной Европы.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

По его словам, Москва должна быть лишена возможности к пополнению своих запасов оружия и военной техники, тогда как Киеву необходимо нарастить поставки вооружений и боеприпасов.

Также Сунак призвал пресечь каналы международной поддержки России, в том числе со стороны Ирана, передает Washington Examiner.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риши Сунак заявил, что Лондон оказал Киеву в 2022 году военную помощь на более чем 3 млрд фунтов и продолжит выделять Украине деньги до тех пор, пока страна «не обретет мир, безопасность, на которые он может рассчитывать».

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