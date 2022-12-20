Москва, 20 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Главной задачей кадровой политики медицинской сферы в России является качественная подготовка нужного числа медиков, которые уже в процессе обучения нацелены на конкретную практическую деятельность. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семёнова.

Медики

«Минздрав России совместно с заказчиками целевого обучения и медицинскими университетами ежегодно увеличивает квоту приема на целевое обучение по медицинским специальностям. За последние три года квота увеличилась по программам специалитета на 15,7%, по программам ординатуры — на 37%», — цитирует Семёнову пресс-служба ведомства.

По её словам, в рамках расширения числа целевых мест особое внимание уделяется ряду специальностей, в числе которых — «Лечебное дело», «Педиатрия» и специальности ординатуры, по которым наблюдается дефицит кадров.