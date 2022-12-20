Лондон, 20 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Руководство Великобритании в очередной раз перенесло введение обязательного использования электронной системы в ходе оплаты налогов. Об этом пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборщики налогов

По информации издания, данное нововведение отложено в третий раз, теперь до апреля 2026 года, это связано с недостаточным оповещением налогоплательщиков о нем и с недоработками в государственной IT-инфраструктуре.

Представитель ассоциации специалистов по налогообложению Элисон Хоббс считает, что такое решение стало следствием значительных проблем в системе, которые нужно устранить.

Внедрение электронной системы при оплате налогов впервые было анонсировано еще в 2015 году.