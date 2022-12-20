Вашингтон, 20 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Готовность Вооружённых сил США к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания Киеву военной помощи. Об этом 20 декабря пишет The Wall Street Journal.

Army. mil Армия США в Европе

По словам авторов статьи, крупные поставки вооружений киевскому режиму, а также неспособность американских компаний быстро нарастить их производство ставят под угрозу «арсенал демократии».

Отмечается, что восполнение запасов противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитных ракетных комплексов Stinger на складах может занять годы.

При этом Вашингтон направил Киеву помощь более чем на $19 млрд, в том числе тысячи ракет и снарядов большой дальности и миллионы патронов, что привело «к истощению запасов и снизило готовность американских Вооружённых сил к войне».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что всего страны НАТО поставили киевскому режиму оружие и военную технику на $40 млрд. При этом объём военной помощи со стороны американского правительства превысил $19 млрд.

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