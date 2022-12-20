Москва, 20 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры с выступлениями солиста московского театра «Новая опера» Александра Тюпы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, Тюпа был мобилизован и зачислен в мотострелковую роту пулемётчиком.

В министерстве отметили, что о таланте мужчины стало известно не сразу. После прохождения боевой подготовки солист был направлен в Первую фронтовую бригаду Минобороны РФ, которая даёт концерты российским военнослужащим на передовой.