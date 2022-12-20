Москва, 20 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала российско-кипрское межправительственное соглашение о взаимодействии в проведении гуманитарных операций при возникновении кризисных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Кипра

Соглашение направлено на создание условий для проведения гуманитарных операций, включая эвакуацию граждан с территории третьих стран, с использованием территории и инфраструктуры Республики Кипр.

Документом предусмотрен механизм использования в упрощенном порядке военными кораблями и военными воздушными судами направляющего государства портов, аэропортов и воздушного пространства принимающего государства, что позволит упростить процедуру привлечения военной техники для участия в гуманитарных операциях, отметил полпред правительства РФ в Госдуме Юрий Синенко.

Операция по эвакуации российских граждан, доставка грузов гуманитарной помощи, а также участие российского персонала в проведении гуманитарной операции с использованием территории Кипра будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации» государственной программы «Внешнеполитическая деятельность», а также за счет средств резервного фонда правительства России.