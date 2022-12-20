Москва, 20 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева поскользнулась на льду, выходя из метро в Москве. Об этом парламентарий сообщила 20 декабря в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Ранее в Москве в рекордном объеме выпал снег. В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщалось, что для борьбы со снежными заносами на улицы вывели более 12,5 тысяч единиц техники.

«Вышла утром из метро в задумчивости, поскользнулась на льду, упала. Тут же ко мне подбежали люди. Один поднял, кто-то стряхивал снег с одежды, проверял локоть. Женщина подняла мою шапку, отряхнула, нахлобучила мне на голову и пожелала быть осторожнее», — написала Авксентьева.

Депутат подметила, что в большом городе люди не равнодушные, а добрые и отзывчивые.

«Они наша главная ценность и капитал во все времена. Настроение подняли мне, притопала на работу приободренная. Помогайте друг другу, держитесь рядом, поддерживайте в мелочах, просто — улыбайтесь. Это то, что нам всем сейчас нужно как воздух», — заключила Авксентьева.

Добавим, что по данным корреспондента ИА REGNUM, депутат пришла на пленарное заседание Госдумы.