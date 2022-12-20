Вашингтон, 20 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы России активно разворачивают новейшую боевую систему «Авангард», которая имеет репутацию непобедимого оружия президента РФ Владимира Путина, пишет американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Авангард»

В публикации отмечается, что «Авангард» был одной из передовых систем вооружений, о которых Путин объявил в марте 2018 года.

«Это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить», — говорится в сообщении.

Издание также напомнило, что, представляя данное оружие, глава Российского государства рассказал о способности «Авангарда» совершать резкие маневры, что обеспечивает ему неуязвимость для любого оружия противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, ранее в Институте РУССТРАТ сообщили, что ракетный полк «Авангардов» состоит из шести установок.

Если Россия будет вынуждена нанести ответный массированный ядерный удар, гиперзвуковые блоки «Авангарда» уже через 15 минут после запуска могут доставить 24 мегатонны в континентальную часть США, что приведет к неприемлемому ущербу, а такая вероятность явно охладит горячие головы за океаном, уточнили в институте.

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