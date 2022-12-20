Слюдянка, Иркутская область, 20 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В результате аварии на теплосетях в городе Слюдянке Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в городской администрации.

Handmade-paradise.ru Без отопления

По информации журналистов, без отопления и горячей воды в Слюдянке остались свыше 5,5 тысячи жителей. В городе сейчас фиксируется —11 °С.

Уточняется, что авария на теплосетях произошла утром 19 декабря. В результате 142 жилых дома остались без теплоснабжения.

«Мы в 13:50 (08:50 мск) сегодня объявили режим чрезвычайной ситуации», — сообщил журналистам собеседник агентства, добавив, что в домах проживают свыше 5,5 тысячи человек.

Отмечается, что без теплоснабжения остаются четыре детских сада, три школы, центральная районная больница. Учебные учреждения сегодня не работают. В медучреждении были установлены обогреватели. Температура в квартирах жилых домов составляет от +15 °С до +19 °С, угрозы размораживания систем нет.

Восстановить теплоснабжение планируется к 19:30 (14:30 мск) 20 декабря.