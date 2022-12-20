Москва, 20 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ограничивающий привлечение к ответственности лиц, участвующих в тушении пожаров, передает корреспондентмИА REGNUM 20 декабря.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Вводятся ограничения для привлечения к ответственности руководителя тушения пожара, личного состава пожарной охраны, личного состава добровольной пожарной охраны, лиц, осуществляющих тушение лесного пожара за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей или их гибель, действовавших в условиях оправданного риска или крайней необходимости.

Речь идет о снятии ответственности с физлиц, при этом все компенсации будут выплачены, уточнили в Госдуме.