Москва, 20 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Установление лимита цен на природный газ, о котором договорились в Совете Европейского союза, никак не скажется на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Это никак не скажется на экономике РФ. России эта мера не касается вообще. Это не для России и не про Россию. Россия как страна не торгует газом. Газом торгуют российские компании. Это во-первых. Во-вторых, ограничения по потолку касаются только цен на одной биржевой площадке. TTF — это их хаб, где идет оценка цен на газ. Небиржевые сделки под регулирование лимитом не попадают, — констатировал Зубец. — Внебиржевые сделки могут быть какими угодно. Как договорятся. И российские компании на биржу TTF не выходят, а торгуют с посредниками, то соответственно, если даже цены превышают этот лимит, то Россию это никак не касается, потому что напрямую российские газовые компании на европейской газовой бирже не торгуют. Так что это не про Россию, а про внутренние европейские дела. Это ограничение для трейдеров, которые занимаются газовыми сделками в Европе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее европейский лимит цен на природный газ назвали вполне комфортным для России.