Сеул, 20 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Южной Корее организовали проверку информации о существовании «тайного участка китайской полиции», сотрудники которой якобы из-за границы следят за диссидентами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов правопорядка.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, к проверке привлечены представители правоохранительных органов, военные, сотрудники министерства иностранных дел.

Ранее представители испанской правозащитной организации Safeguard Defenders сообщили, что в интересах правительства Китая за рубежом работает специальная служба, которая занимается сбором информации о китайских диссидентах и в некоторых случаях «их репатриацией». По данным организации, в 53 странах открыто свыше 100 участков.

В агентстве отметили, что в случае обнаружения тайных полицейских участков, отношения между Сеулом и Пекином будут подорваны, поскольку данный шаг может быть расценен как нарушение суверенитета и юрисдикции Южной Кореи. Между тем по данным китайской стороны, «полицейские отделы» занимаются легальной деятельностью, меняя водительские удостоверения и помогая с документами о регистрации.