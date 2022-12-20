Москва, 20 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В правительство поступили на рассмотрение проекты постановлений по продлению программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Минфина РФ, где разрабатывались проекты постановлений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Минфин России разработал и внес в правительство РФ проекты постановлений, предусматривающие с 1 января 2023 года изменение условий льготных ипотечных программ. В частности, первым проектом программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года, ставка по кредиту составит 8%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что доступ граждан к семейной ипотеке может быть расширен — к её получению смогут прибегнуть лица, имеющие двух и более детей, вне зависимости от даты их рождения, однако на момент заключения договора являющихся несовершеннолетними.

Ещё один проект нацелен на возможность оформления квартиры в ипотеку в новостройках под 2% для жителей новых территорий страны.