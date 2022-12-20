Симферополь, 20 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Крыму возобновили прерванную 19 декабря из-за непогоды работу Керченской паромной переправы, сообщили 20 декабря в главном управлении МЧС по Крыму.

Andrew Butko Керченская паромная переправа

«По состоянию на 06:00 20 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение, работа переправы была приостановлена.

Отметим, что в Керченском проливе 16 декабря было приостановлено паромное сообщение из-за густого тумана.